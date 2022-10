Femminicidio a Bolzano.

La vittima, Alexandra Elena Mocanu, 35enne originaria dalla Romania che lavorava come barista in un esercizio del capoluogo altoatesino, è stata trovata morta – il corpo avvolto in una coperta – nella sua abitazione nel tardo pomeriggio, dopo che una segnalazione ha fatto scattare l’intervento della squadra mobile.

Il delitto si sarebbe consumato parecchie ore prima del rinvenimento della salma. Si cerca il marito, a quanto pare primo sospettato: l’uomo si sarebbe allontanato da Bolzano con la macchina e il telefono della moglie e potrebbe essere diretto in Albania, il suo Paese d'origine.

Mocanu viveva in una zona residenziale, tra i fiumi Isarco e Talvera, a pochi passi dal centro storico di Bolzano.

Sul posto anche la scientifica. La pm Claudia Andres coordina l'inchiesta.

