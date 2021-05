Quello strano via vai dall’abitazione di un 31enne ha insospetito i carabinieri, che dopo aver tenuto d’occhio la situazione hanno deciso di far scattare un controllo. Una volta all’interno, i militari hanno capito perché, nonostante le restrizioni anti-Covid, la casa fosse quotidianamente meta di numerose persone: era in realtà una bisca clandestina.

La scoperta è stata fatta in un appartamento a Bianco, in provincia di Reggio Calabria. All’interno gli uomini dell’Arma hanno trovato 14 persone, un tavolo da gioco, fiches, carte, strumentazione professionale, un flipper e un bar ben fornito.

I presenti – alla vista dei carabinieri – hanno provato a dileguarsi, ma sono stati fermati, identificati e sanzionati. Tutti, provenienti anche da Comuni limitrofi, avevano tutti in tasca somme molto consistenti di denaro contante.

Al termine del blitz, il proprietario della casa, un uomo di 31 anni, è stato denunciato per esercizio di gioco d'azzardo e sanzionato 14 avventori presenti per assembramento in violazione delle norme Covid-19.

(Unioneonline/l.f.)

