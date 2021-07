Tre feriti in condizioni gravi sono il bilancio di un incidente avvenuto oggi a Foccacesia, nel Chietino. Un treno merci ha travolto un’auto. Quest’ultima, secondo una prima ricostruzione, è stata agganciata dal locomotore del convoglio e trascinata per oltre 200 metri. A bordo della Kia c’era una famiglia di Lanciano: il padre di 27 anni, la madre di 22 e il figlioletto di 8 mesi che viaggiava sul seggiolone posteriore.

I sanitari hanno riscontrato fratture agli arti inferiori per la mamma che era sul lato dell'impatto, ma era vigile al momento dei soccorsi, lesioni lievi per il padre e il bimbo trasportati a Chieti per dei controlli.

Sul posto carabinieri della compagnia di Ortona, polizia e vigili del fuoco di Lanciano che hanno dovuto estrarre dalle lamiere accartocciate la donna.

