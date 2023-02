Per una ventina di minuti è rimasto appeso alla sbarra del passaggio a livello della ferrovia Torino-Ceres.

È successo a Nole Canavese, al passaggio a livello di via San Vito, e il protagonista è un ragazzino di 13 anni.

Sospeso a circa sei metri d’altezza mentre i compagni e le persone in strada gli urlavano di tenere duro e di non mollare.

Lo hanno salvato gli agenti della polizia locale. Hanno posizionato il pulmino dello scuolabus sotto la sbarra, si sono arrampicati sul tettuccio del mezzo e hanno allungato all’adolescente una scala.

Il 13enne, visibilmente spaventato, si è sganciato ed è riuscito a scendere. Poi è stato visitato dai sanitari, accompagnato al comando della polizia locale e affidato ai genitori. Non ha riportato a ferite.

Secondo il suo racconto si trovava vicino al passaggio a livello quando la sbarra si è alzata e lo ha agganciato per la giacca, trascinandolo verso l’alto. Sono in corso gli accertamenti della polizia locale, che vuole andare fino in fondo a questa vicenda che ha già scatenato gli utenti dei social network, divisi equamente tra chi crede alla versione del ragazzino e chi invece è convinto si tratti di una bravata che poteva costare caro e che ha causato un temporaneo blocco della linea ferroviaria.

