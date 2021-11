E’ morta investita da due auto mentre era alla cena di matrimonio della sorella.

Tragedia a Torre di Mosto, nel Veneziano. Una ragazza di 23 anni, giunta in Italia dall’Ungheria per partecipare alle nozze della sorella, ha perso la vita all’istante, per i fortissimi traumi subiti.

Era uscita dalla sala per prendere una boccata d’aria: alcuni testimoni l’hanno vista lasciare il proprio posto a tavola e incamminarsi verso l’uscita. Subito dopo la tragedia, mentre i parenti e gli amici stavano festeggiando gli sposi.

La 23enne ha oltrepassato il cancello della residenza agricola in mezzo alle campagne veneziane. Probabilmente non si era accorta di aver invaso parte della strada. C’era una fitta nebbia e la visibilità era ridotta a circa due metri, quando all’improvviso è piombata un'auto che l’ha investita sbalzandola sull’altro lato della carreggiata, dove stava sopraggiungendo una seconda macchina che l’ha nuovamente travolta.

Entrami i conducenti delle vetture sono indagati per omicidio stradale, un atto dovuto dopo i rilievi compiuti dai carabinieri di Portogruaro giunti sul posto.

