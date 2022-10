Richiesta di rinvio a giudizio per il reato di omicidio stradale per l’automobilista, un 51enne di origini serbe, che il 15 novembre 2021 ha travolto a Caprino Veronese la 20enne di Sennori Francesca Mannu.

La giovane era morta in ospedale dopo tre giorni di coma.

Riscontrando la richiesta, il Gup del Tribunale scaligero ha fissato l’udienza preliminare del processo per giovedì 3 novembre.

LA DINAMICA – Quanto accaduto nel pomeriggio del 15 novembre 2021, attorno alle 17.20, è stato ricostruito minuziosamente dai carabinieri anche grazie alle immagini del sistema di video sorveglianza: il 51enne, che ha dichiarato di non aver notato nulla se non dopo l’accaduto, percorrendo via Scalette, tratto della Provinciale 29, poco fuori del centro di Caprino, con la sua Bmw X5 non si è fermato all’attraversamento pedonale “investendo con la parte anteriore sinistra della sua auto Francesca Mannu”, impegnata ad attraversare la strada regolarmente sulle strisce.

La ragazza è stata “sbalzata per circa 10 metri nella corsia di marcia opposta”, dove è stata travolta da un secondo veicolo, una Renault Koleos, il cui conducente, un quarantacinquenne di Albarè di Costermano sul Garda, non ha potuto fare nulla per evitarla: a suo carico il magistrato non ha ravvisato responsabilità.

Francesca, trasportata in condizioni disperate all’ospedale Borgo Trento, è morta dopo tre giorni di agonia, il 18 novembre, con i familiari che hanno autorizzato l’espianto e la donazione degli organi.

(Unioneonline/v.l.)

