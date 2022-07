Stupro di gruppo a Milano.

In tre hanno trascinato una donna di 42 anni in un angolo buio di piazza Napoli, violentandola a turno. Alcuni passanti hanno visto la scena e chiamato i carabinieri, che hanno arrestato due di loro, mentre il terzo è riuscito a scappare.

I militari del Nucleo radiomobile hanno bloccato un 42enne della Nuova Guinea mentre violentava la vittima, di origini brasiliane, e un egiziano di 22 anni che aveva contribuito a bloccarla.

La 42enne è stata portata all'ospedale Policlinico.

LO STUPRO DI SEGRATE - Sempre a Milano proprio oggi è arrivata la sentenza nei confronti del presunto responsabile di un brutale stupro a Segrate, nel Milanese, poco prima dello scorso Natale all'interno di un ascensore. Abusi ai danni di una donna che stava tornando a casa dopo una serata con un'amica e aveva appena parcheggiato la macchina.

Oggi l'uomo, il 31enne libico Hamza Sara finito in carcere il 12 gennaio, è stato condannato a 7 anni e 8 mesi di reclusione in abbreviato dal gup di Milano Tiziana Gueli, a seguito dell'inchiesta dei carabinieri, coordinata dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Rosaria Stagnaro. Il giudice ha condannato l'imputato (con lo sconto di un terzo sulla pena previsto dal rito) per rapina e violenza sessuale aggravata e ha riconosciuto alla vittima una provvisionale di risarcimento di 20mila euro.

(Unioneonline/D)

