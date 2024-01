Sono due i morti, nella sola giornata di oggi, in altrettanti incidenti sul lavoro avvenuti nelle Marche.

Questa mattina un operaio, dipendente di una ditta esterna, è precipitato dal tetto di una fabbrica di trattori a Jesi, in provincia di Ancona.

Nel pomeriggio, a Rapagnano (Fermo), un fabbro è morto avvolto dalle fiamme nel suo laboratorio. Secondo una prima ricostruzione, Paolo Mariani, 62 anni, era nel seminterrato della sua abitazione quando è scoppiato un incendio: ad accelerare il rogo potrebbe essere stata qualche sostanza presente sulla tuta che indossava. Un’altra ipotesi è quella per cui avrebbe preso fuoco la bombola per la fiamma ossidrica. Il corpo di Mariani è stato rinvenuto in un bagnetto, adiacente il laboratorio. Sul luogo vigili del fuoco e carabinieri.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata