È scivolato in un dirupo e, per le gravi lesioni riportate nella caduta, non ha avuto scampo.

È morto così Simone Valli, 18 anni, residente a Teglio, in provincia di Sondrio.

È accaduto nella serata di ieri, mentre il giovane era impegnato in un'uscita di servizio nei boschi.

Valli era stata assunto alla riserva naturalistica di Valbelviso, al confine con la provincia di Brescia, solo da poche settimane.

Come riportano alcuni amici Simone era felice per avere conseguito il titolo di guardacaccia ed essere stato assunto dall'oasi naturalistica: il suo sogno era potere lavorare a stretto contatto con il verde.

(Unioneonline/v.l.)

