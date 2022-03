Grande cordoglio in tutta la provincia per l’incidente mortale avvenuto ieri ad Agugliaro in cui hanno perso la vita una donna, la sua bambina di 7 anni e un centauro.

All’altezza di un incrocio, per cause da accertare, si sono scontrate un’auto e una moto. Sulla prima viaggiava una famiglia composta da padre, madre e due figli, sulla seconda un giovane di 25 anni.

La strada provinciale è stata subita chiusa al traffico per consentire i soccorsi da parte del 118 e dei Vigili del fuoco ma per la bimba, sua madre e il conducente della moto non c’è stato nulla da fare.

Il marito e padre delle vittime è stato ricoverato insieme all’altro figlioletto, quest’ultimo in stato di choc per aver visto morire mamma e sorellina.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata