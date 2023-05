Un’escalation di minacce e violenze, tra cui il brutale avviso: «Ti faccio rapire dai miei parenti sardi». Un’intimidazione terribile, che sarebbe stata pronunciata mentre il ragazzo puntava il coltello contro la gola della ex. Vittima dell’incubo una giovane, studentessa a Perugia, che da mesi aveva rotto con un fidanzato che non si era mai rassegnato alla fine della relazione.

Da tempo, il ragazzo sfruttava il balcone presente nell’abitazione della giovane per far irruzione nella casa, dove avrebbe più volte picchiato la ex e l’avrebbe costretta ad avere rapporti sessuali. Sino a quando la vittima si è ribellata: sentendo rumori arrivare dalla finestra, avrebbe avviato un video, filmando l’ennesima aggressione.

Grazie al documento, sabato lo stalker è stato arrestato, anche per non aver rispettato il divieto di avvicinamento che già gravava su di lui, dopo le diverse denunce già presentate.

