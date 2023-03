Drammatico il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 16, in Sicilia, nel rettilineo di Lentina, fra Trapani e Alcamo.

In un violentissimo scontro frontale tra una Doblò e una Alfa 156, sette persone sono rimaste coinvolte. Tutta da accertare ancora la dinamica e le eventuali responsabilità, le auto si sono ridotte a un ammasso di ferraglie.

Sei i morti, due donne e quattro uomini, un ferito in gravissime condizioni portato in ospedale in ambulanza.

Sul posto anche due squadre dei Vigili del fuoco, necessarie per estrarre gli occupanti dagli abitacoli, e i carabinieri che hanno avviato le indagini.

