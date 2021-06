Ha infranto la vetrata di una gioielleria con un sanpietrino nel tentativo di rubare un anello, ma si è ferito senza riuscire nel suo intento. "Volevo regalarlo alla mia fidanzata per salvare la nostra relazione", si è giustificato di fronte alla Polizia che lo ha rintracciato e denunciato per tentato furto.

È accaduto la scorsa notte intorno alle 3.45 in centro a Udine, con protagonista un giovane di 25 anni. Un residente della zona ha sentito tre forti colpi, è sceso in strada e ha notato il ragazzo che fuggiva in bicicletta. Ha allora avvertito le Volanti che lo hanno rintracciato e fermato poco dopo in una via vicina.

Il giovane, che sanguinava dalla ferita che si era procurato a una mano nel tentativo di infrangere la vetrina, ha ammesso le sue responsabilità spiegando il gesto.

