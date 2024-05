Sciopero dei taxi in tutta Italia mecoledì 5 e giovedì 6 giugno. Lo annunciano i sindacati, in una nota, dove si spiega: «Non essendo pervenuta alcuna convocazione dopo lo sciopero nazionale indetto per lo scorso 21 maggio, contro i diffusi fenomeni di abusivismo presenti nel settore e per chiedere la regolamentazione delle piattaforme tecnologiche, siamo stati costretti a proclamare un nuovo fermo nazionale di 48 ore, per le giornate del prossimo 5 e 6 giugno».

All’agitazione hanno aderito numerose sigle sindacali della categoria, ovvero: Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Satam, Tam, Claai, Unione Artigiani, Unione Tassisti d'Italia, Uritaxi, Fast Confal taxi, Unica taxi Cgil, Orsa taxi, Usb taxi, Unimpresa, Sitan/Atn. (Unioneonline)

