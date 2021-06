Tutti condannati all'ergastolo i cinque imputati per l'omicidio di Manuel Bacco, il tabaccaio astigiano ucciso nel suo negozio il 19 dicembre del 2014.

In primo grado la condanna era stata a 30 anni.

Accolta dalla Corte d’appello di Torino la richiesta del pm Laura Deodato per Antonio Guastalegname, 52 anni, imprenditore di Castello di Annone (Asti), originario di Vibo Marina, Domenico Guastalegname, 27, di Vibo Marina, Giuseppe Antonio Piccolo, 29, di Nicotera (Vibo Valentia), Fabio Fernicola, 42, di Asti e Jacopo Chiesi, 27, pizzaiolo di Castello d'Annone, accusato di essere il responsabile materiale.

Quel giorno la vittima, 37 anni, si era immolata per difendere la moglie durante la razzia da parte di due malviventi, incappucciati e armati di pistola. Era stato ucciso con due colpi d'arma da fuoco.





