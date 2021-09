Il secondo giorno è passato e di lui non c’è traccia. Il tabaccaio che a Napoli è fuggito con in tasca un Gratta e vinci da 500mila euro, soffiato sotto il naso della fortunata proprietaria, non è stato ancora ritrovato. A suo carico pende una denuncia di furto. Una delle tante, forse, se non fosse per la particolarità della vicenda che fa parlare tutta Italia e suscita più di un commento anche sui social.

Tutto è cominciato quando un’anziana ha acquistato in una tabaccheria del quartiere Stella un tagliando da 5 euro. Ha grattato per scoprire i simboli e l’impressione avuta era quella della super vincita. Ma non fidandosi, vuoi per l’età, vuoi perché a volte ci si confonde, ha chiesto conferma proprio al negozio. Ha consegnato il biglietto a un dipendente che lo ha passato nell’apposito sistema e le ha dato proprio quella notizia: aveva vinto 500mila euro. Per un’ulteriore verifica si è rivolto al titolare, che era nel retrobottega. E questi ha afferrato il Gratta e vinci, se l’è messo in tasca, ha indossato il casco e si è allontanato su uno scooter. Per andare dove non si sa. Forse ha perso la testa, anche perché è a conoscenza del fatto che in questo modo non lo potrà certo incassare.

L’anziana cliente intanto è rimasta impietrita e non le è rimasto altro da fare se non rivolgersi ai carabinieri che hanno avviato le ricerche del commerciante, finora senza esito.

(Unioneonline/s.s.)

