È una domenica da bollino rosso oggi e su due fronti. Quello delle temperature roventi e quello del traffico. Gli italiani si mettono in viaggio per raggiungere le destinazioni di vacanza: 22 milioni le persone che si muoveranno in agosto, il 4 per cento in più rispetto all’anno scorso, in direzione mare, campagna e montagna, secondo l’analisi di Coldiretti.

Dopo l'ondata di temporali che ha interessato molte zone del Nord, la situazione meteo torna ad essere più stabile ma sarà una breve tregua perché pioggia e vento saranno spazzati via dall’anticiclone africano. L’aria calda arriverà martedì direttamente dal deserto del Sahara e i valori massimi cominceranno a salire giorno dopo giorno fino a raggiungere anche picchi vicini ai 40 gradi.

Per il traffico, invece, oltre a oggi sono contrassegnati in rosso il 7 agosto e il weekend di ferragosto, dove il rischio di rimanere fermi imbottigliati in una lunga coda di macchine inizia dal pomeriggio di venerdì 12. Ma la circolazione intensa, con possibili criticità, è segnalata anche per la mattina di domenica 14 e il pomeriggio di lunedì 15. Bollino rosso poi per le giornate di rientro: domenica 28 agosto e domenica 4 settembre.

