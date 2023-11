Rimproverato dall’insegnante, ha reagito sferrandole un forte pugno al petto.

L’episodio di violenza è avvenuto ieri nell’Its Rossi Doria di Marigliano, in provincia di Napoli. Protagonista uno studente di 15 anni che frequenta l’istituto.

La docente, 64 anni, molto impaurita, è finita in ospedale per farsi visitare. Nulla di grave per fortuna.

Nell’istituto sono intervenuti i carabinieri, che hanno preso il ragazzo e lo hanno affidato ai genitori.

«È inaccettabile continuare a leggere di episodi di violenza contro gli insegnanti. La mancanza di rispetto, la maleducazione, l'incapacità di prendersi la responsabilità delle proprie azioni sono ancora una volta gli ingredienti da cui si genera la violenza. La scuola non può fare tutto da sola, è la famiglia che prima di ogni altro deve trasmettere i giusti valori per impedire che si ripetano episodi come questo. All'insegnante colpita va tutta la mia solidarietà», ha dichiarato il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio.

