Stefano Gabbana lascia la presidenza dell’azienda di moda Dolce&Gabbana, da lui fondata insieme a Domenico Dolce nel 1985. La decisione, a sorpresa, a dicembre, ma la notizia è stata data solo ora dalla testata di giornalismo finanziario Bloomberg.

L’incarico è stato rilevato da Alfonso Dolce, fratello di Domenico e amministratore delegato dell’azienda.

L'ultima apparizione pubblica degli stilisti era stata in occasione della sfilata donna alla Milano Fashion Week, lo scorso febbraio.

Finora la maison di moda è sempre rimasta sotto il controllo diretto dei due fondatori, nonostante la loro relazione personale si fosse chiusa vent’anni fa.

Le dimissioni di Gabbana come presidente arrivano in un momento di difficoltà economica per il marchio, che sempre secondo Bloomberg starebbe negoziando la gestione di 450 milioni di euro di debiti, crisi aggravata con le incertezze economiche legate alla guerra in Medio Oriente.

Stefano Gabbana sempre secondo Bloomberg starebbe ora valutando come gestire finanziariamente la sua partecipazione pari al 40% del capitale sociale e si ipotizza anche la cessione.

Anche l'ex ceo di Gucci Stefano Cantino sarebbe atteso in un ruolo chiave nel team aziendale.

(Unioneonline/v.l.)

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