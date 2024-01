Tracce di polvere da sparo da innesco significative.

Positivo l’esito dello Stub sulle mani e sugli abiti di Emanuele Pozzolo, il deputato di Fratelli d'Italia accusato di aver ferito la notte di Capodanno, durante una festa nella sede della Pro Loco di Rosazza, nel Biellese, Luca Campana.

Lo anticipa Repubblica: i risultati dell'esame effettuato dal Ris di Parma sono arrivati alla procura a Biella.

Pozzolo è indagato per lesioni colpose aggravate, accensioni pericolose e omessa custodia di armi dopo che una mini revolver aveva ferito il genero di Pablito Morello, caposcorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Il deputato di FdI ha sempre negato di aver sparato e davanti agli inquirenti si è avvalso della facoltà di non rispondere. Almeno tre testimoni invece lo hanno smentito, mentre Delmastro non sarebbe stato presente in sala al momento dello sparo.

«È sorprendente verificare che questa mattina sui giornali ci sono le notizie e invece noi non abbiamo ancora i documenti, non abbiamo nulla di questi risultati e di quest'esame», ha commentato Andrea Corsaro, avvocato difensore di Pozzolo. «Non ho ancora avuto modo di avere gli esiti né sono stati forniti ai nostri consulenti. Chiederemo di averli alla Procura della Repubblica ma al momento non li abbiamo ancora avuti», conclude Corsaro.

Intanto il procuratore di Biella, Teresa Angela Camelio, specifica che il test è stato «eseguito esclusivamente sulla persona di Pozzolo» perché, al momento del fatto, «non vi era alcuna evidenza tale da rendere necessaria l'esecuzione del medesimo sui pochi soggetti rimasti in loco». «Né tantomeno, tale accertamento, - si legge ancora - può essere eseguito indiscriminatamente e a livello preventivo senza alcuna ricostruzione alternativa (fornita e/o emergente) al momento dei fatti. Le indagini proseguono».

