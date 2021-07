Serrate le indagini a Brescia dopo il colpo di pistola che ieri sera ha ferito gravemente un 53enne. L’episodio è avvenuto nel quartiere Violino vicino a un bar.

I soccorritori, quando è scattato l’allarme, hanno trasportato l’uomo in ospedale, aveva una ferita provocata da un proiettile, nessuna traccia del responsabile che è tuttora ricercato da parte degli agenti della questura. Tutta da chiarire la dinamica, così come il contesto in cui si è sviluppata l’aggressione.

Il 53enne, italiano e incensurato, è ricoverato all’ospedale Civile, nel corso della notte le sue condizioni si sono stabilizzate.

