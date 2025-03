Sparatoria nella notte in pieno centro a Milano.

Un uomo è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito di striscio al volto e al capo da colpi d'arma da fuoco. Il 42enne è stato portato in codice rosso dal 118 all'ospedale di Niguarda.

Secondo le prime informazioni, il ferito è stato aggredito a mezzanotte dentro o appena fuori un locale di corso Garibaldi, in una zona della movida serale più volte finita nella spirale della violenza.

A ferirlo, con due colpi d'arma da fuoco, sarebbero state altre due persone, forse suoi connazionali. L'uomo, ricoverato in codice rosso, non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini sono in corso da parte della Questura.

