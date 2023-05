Un’intera famiglia ferita in seguito a una sparatoria avvenuta davanti a un bar di Sant’Anastasia, in provincia di Napoli: si tratta di padre, madre e figlia, quest’ultima di 10 anni, colpita alla testa e ora ricoverata in ospedale in gravi condizioni.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, martedì sera si sarebbe innescato uno scontro a fuoco davanti a un locale del Comune campano, in piazza Cattaneo. Due uomini avrebbero esploso almeno 10 colpi contro il bar, proprio mentre la famiglia era intenta a mangiare un gelato all’esterno.

Il padre – 43 anni – è rimasto ferito lievemente a una mano, la madre – 35 anni – all’addome, mentre la piccola è stata raggiunta al capo.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i carabinieri e gli operatori del 118. I tre sono stati portati d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli.

Gli uomini dell’Arma indagano per risalire ai responsabili e per chiarire i contorni della vicenda.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata