Far West e paura a Milano.

Le volanti della Questura del capoluogo lombardo sono intervenute venerdì sera in via Costantino Baroni, nel quartiere Gratosoglio, per una rapina consumata all'esterno di un bar tabacchi.

Secondo la ricostruzione dell’accaduto, all’ora di chiusura il titolare del bar, un 67enne di origine cinese, stava portando fuori i gratta e vinci assieme alla moglie e alla figlia 31enne, quando è stato avvicinato da un uomo che, dopo avergli strappato di mano il sacchetto con i tagliandi, ha estratto una pistola. Poi il malvivente ha esploso due colpi, che hanno raggiunto di striscio sia il 67enne (al fianco) che la figlia (alla coscia).

Dopo l’allarme sul posto sono intervenuti i soccorsi e la Polizia. I due feriti sono stati così portati in ospedale, mentre gli agenti hanno dato il via alle indagini per riuscire a risalire al responsabile.

