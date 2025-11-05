«La difesa è sempre legittima». Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni commenta il caso del proprietario di un immobile a Rovigo che ha ferito un ladro durante una tentata rapina in casa sua e non è indagato in base alle nuove norme sulla legittima difesa.

Sul caso indaga la squadra Mobile: l’episodio si è verificato in una casa di Grignano. Due-tre i banditi in azione, uno dei quali è stato ferito da un colpo di pistola esploso dal proprietario dell'immobile. L'uomo che ha sparato, un 68enne, secondo quanto si è appreso, non risulta essere indagato in base alla nuova legge sulla legittima difesa.

La procura di Rovigo, in una nota, sottolinea che «procede allo stato contro ignoti per il delitto, in ipotesi accusatoria, di tentata rapina aggravata dall'essere gli autori armati, travisati, per aver commesso i fatti all'interno di un luogo di abitazione».

La polizia, intanto, ha sentito il 68enne e altri testimoni, mentre sta visionando le telecamere della zona per risalire al commando che ha agito con il volto coperto da passamontagna. Si sa che uno dei malfattori è rimasto ferito dopo la reazione del 68enne che non ha avuto esitazioni nell'usare la propria pistola, sparando forse più colpi, quando all'improvviso si è trovato di fronte ai banditi dopo che avevano fatto irruzione nella sua abitazione.

Per questo la questura di Rovigo ha allertato gli ospedali della zona per accertare se qualcuno sia ricorso alle cure mediche per una ferita d'arma da fuoco, ma al momento la ricerca non ha avuto esito.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata