Tredici migranti tunisini sono stati intercettati da una motovedetta della Guardia costiera in acque italiane e condotti in porto a Favarolo, Lampedusa. Sul barchino utilizzato per la traversata, soccorso mentre era alla deriva, anche una pecora.

All’arrivo a Lampedusa il gruppo è stato portato nell’hotspot locale, che già ospita quasi 200 persone, per le procedure di identificazione e registrazione.

L’animale, invece, è stato affidato al servizio veterinario dell'Asp di Palermo. Andrà anch’essa in quarantena e sarà visitata da un medico. Quindi verrà data in affidamento.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata