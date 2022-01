Invaghitosi di una ragazza africana conosciuta in chat, non ha esitato ad andare in Costa d’Avorio per aiutarla. Ma una volta arrivato all’aeroporto di Abijan è stato rapito.

Questa la vicenda che ha visto protagonista un imprenditore veneto, Claudio Formenton.

Secondo quanto ricostruito dal Messaggero, l’uomo – 64 anni – aveva fatto amicizia con una donna, che gli si è presentata come Olivia Mertens. Dopo un periodo di frequentazione online, la donna gli ha detto di essere nei guai con la giustizia in patria e di avere bisogno di denaro.

Nonostante l’opposizione di parenti e amici, l’imprenditore decide quindi di partire per darle una mano e, come detto, appena arrivato nel Paese africano viene sequestrato.

Dopo la denuncia degli stessi amici, cui l’uomo avrebbe detto di aver lasciato l’Italia per aiutare un gruppo missionario, del caso si interessano le forze dell’ordine ivoriane, che in collaborazione con quelle italiane riescono a ritrovare Formenton. Non è chiaro se sia stato pagato un riscatto. Ma l’inchiesta non è ancora chiusa: la Procura di Roma e i carabinieri del Ros proseguono infatti le indagini per fare piena luce sulla vicenda e rintracciare tutti i responsabili che ne hanno avuto parte.

