Da oggi il sindaco di Santa Lucia di Piave, in provincia di Treviso, ha un nuovo ufficio destinato alla sua attività istituzionale: un gazebo all'aria aperta allestito a lato del municipio.

Il primo cittadino Riccardo Szumski, medico convenzionato presso la Ulss Marca 2 trevigiana vicino ai no vax, non è vaccinato e non intende sottoporsi al tampone ogni due giorni per entrare nella sede municipale.

Quindi, pur di non avere il Green pass, si è fatto costruire un ufficio alternativo.

Szumski non è nuovo a iniziative fuori dalle righe e da un anno e mezzo parla di "dittatura sanitaria".

"Non sono un no vax - ha spiegato - ma ritengo che la vaccinazione debba essere una scelta responsabile".

"Io non mi sono vaccinato - ha specificato - ma non dico ai miei pazienti di non farlo, confrontiamo assieme i pro e i contro per ognuno. La vaccinazione la faccio a chi me la chiede. Ma per quanto mi riguarda voglio essere libero di poterla fare o no".

Il dottore è nel mirino delle autorità sanitarie locali per aver firmato un’esenzione dal vaccino a un’insegnante friulana, nonostante non fosse una sua paziente. Per il caso è stata inviata una segnalazione all’Ordine dei medici.

