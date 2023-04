«Al momento lo stato clinico e la risposta alle cure hanno consentito il trasferimento del presidente Silvio Berlusconi in un reparto di degenza ordinaria»: è quanto si legge nel bollettino medico diramato oggi dal San Raffaele di Milano dai medici Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri.

«Proseguono le cure e il monitoraggio dei parametri funzionali», spiegano ancora i due professori.

Fra i primi a far visita oggi a Berlusconi il padre di Marta Fascina, la compagna del leader di Foza Italia che in questi 13 giorni di ricovero non è mai stata vista lasciare la struttura.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata