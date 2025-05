Un lenzuolo in testa per non farsi riconoscere, in mano i sacchi della spazzatura da abbandonare sul ciglio della strada. È quanto ripreso dalle telecamere di videosorveglianza di Monreale, nel Palermitano, dove un residente si è travestito da fantasma disfarsi di alcuni sacchi di rifiuti, senza rispettare i turni della differenziata.

Il trasgressore è stato identificato dalla polizia municipale grazie ai filmati che ricostruiscono non solo quanto fatto per strada ma anche il percorso verso casa. Il “fantasma” così è stato identificato e multato. «Continuiamo a riscontrare atti di inciviltà inaccettabili - ha dichiarato l'assessore Giulio Mannino - nonostante i nostri sforzi per mantenere pulita la città ed educare alla corretta gestione dei rifiuti, c'è ancora chi ignora le regole, danneggiando l'ambiente e la nostra comunità. Il Comune di Monreale non intende abbassare la guardia. L'uso delle telecamere e l'impegno costante della nostra polizia municipale dimostrano la nostra determinazione a individuare e punire chi non rispetta le norme».

«A ogni "furbetto" - ha aggiunto - deve essere chiaro che il proprio comportamento incivile non resta impunito e che siamo in grado di risalire con esattezza al suo domicilio. Daremo la caccia a questi "fantasmi" che inquinano la nostra città e li porteremo alla luce. Facciamo appello al senso civico di tutti i cittadini: la pulizia della nostra città è un bene comune e la collaborazione di ognuno è fondamentale». Puntuale anche la condanna del gesto da parte del sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono: «Abbiamo installato le telecamere non per sanzionare ma per cercare di educare i pochi che si ostinano a non fare la raccolta differenziata. A Monreale siamo all'80%. Non si comprende davvero qual è la necessità di ricorrere a questi espedienti, come mettersi un lenzuolo per non farsi riconoscere. Ciò che ha ottenuto è che verrà preso in giro da tantissimi».

