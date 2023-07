Paura a Eraclea (Venezia) dove ieri sera si è rovesciato un vagone di un trenino turistico con a bordo diverse persone.

Una decina i feriti, la maggior parte dei quali ha riportato ferite e contusioni.

Secondo una prima ricostruzione, il trenino stava compiendo il suo giro nelle strade

del centro, quando, in via Livenzuola, per cause da accertare, uno dei vagoni si è piegato di lato, ribaltandosi.

Dopo l’incidente si sono scatenate scene di panico, ma fortunatamente

l'intervento dei soccorsi è stato quasi immediato.

I vigili del fuoco sono giunti dalla vicina San Donà di Piave, favorendo l’arrivo delle ambulanze.

Gli accertamenti sulla dinamica sono affidati ai Carabinieri.

