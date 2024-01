Si è presentato al pronto soccorso per quello che sembrava un forte mal di gola e qualche ora dopo è morto.

Tragedia al San Camillo di Roma: la vittima è un 44enne, Francesco De Paolis. Il 31 dicembre era andato in ospedale: la gola gli si era ingrossata così tanto che faceva fatica a deglutire. Come ricostruito dal Messaggero, una volta entrato in codice bianco, per ore non ha risposto più al telefono. Finché i sanitari non hanno ricontattato la famiglia, spiegando che la situazione era «grave».

A quel punto la moglie di De Paolis si è precipitata al pronto soccorso dove l'uomo è deceduto intorno alle 22.30. Sarà ora l'autopsia a stabilire le cause del decesso.

I familiari hanno presentato una denuncia ai carabinieri della stazione di Porta Portese. L'ultimo messaggio alla compagna lo avrebbe mandato due ore prima di morire.

Dal San Camillo hanno fatto sapere di essere «fiduciosi dell'operato del personale sanitario che ha fornito assistenza al paziente durante la sua repentina e grave evoluzione, purtroppo culminata col decesso» e attendono i risultati dell'autopsia. L'uomo, commesso di un supermercato della Capitale, oltre alla moglie lascia due figlie di 3 e 12 anni.

