Si è piantata un coltello di 10 centimetri tra l'addome e il costato e poi ha iniziato a girovagare per piazza Garibaldi, nel pieno centro di Crema, perdendo copiosamente sangue.

È accaduto ieri sera poco prima di mezzanotte, e ora una diciottenne, prima soccorsa da alcuni passanti e poi dal 118, è ricoverata in condizioni critiche all'ospedale di Crema, dove si trova in prognosi riservata in rianimazione.

Ancora da chiarire i motivi del gesto, cosi plateale, e la scelta del luogo, il cuore della cittadina, in provincia di Cremona. Indaga la polizia.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata