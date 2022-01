Sgominata dai carabinieri del Comando provinciale di Torino la cosiddetta “banda della monetina”. Tre gli arresti, sei le denunce: gli indagati sono sospettati di aver messo a segno vari furti usando il trucco delle monetine lanciate a terra per distrarre le vittime – in particolare donne sole o anziane – per poi rubare la loro borsa lasciata incustodita sul sedile dell’auto.

Il bottino veniva poi nascosto nelle case di ignari anziani grazie alla complicità delle loro badanti.

In manette tre cittadini peruviani di 25, 30 e 36 anni.

Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati 90mila euro in contanti e 500 dollari americani, oltre a capi di abbigliamento, borse, occhiali, profumi, smartphone, oggetti in oro, orologi e portafogli.

(Unioneonline/s.s.)

