Oltre 85mila articoli – parti di ricambio e accessori, oltre a marchi con false indicazioni – sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Torino nell’ambito di un’operazione relativa a una frode commerciale nel settore delle auto.

Gli oggetti erano prodotti all’interno di due capannoni nella zona industriale di Avigliana: marmitte da competizione su strada e da rally, tubi terminali in acciaio e tamponi turbina, tutto materiale destinato al mondo del “Racing”, in buona parte marchiati con indicazioni di origine e provenienza falsi o pronti per ulteriori illecite punzonature al laser a fibra ottica.

Due persone sono state denunciate, mentre sotto sequestro sono finiti i due capannoni e oltre 60 macchinari industriali per lavorazioni meccaniche per un valore complessivo di circa 2,5 milioni di euro.

