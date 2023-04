Un uomo di 59 anni, senzatetto, è stato trovato morto, all'alba di oggi, in una galleria di Udine, con evidenti segni di aggressione sul corpo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia scientifica, della Squadra Volante e della Squadra mobile, con il medico legale. A lanciare l'allarme, alle 5:30, è stata una giovane che rientrava a casa. Inutili i tentativi di rianimazione: per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Gli agenti stanno visionando i filmati delle telecamere in zona e raccogliendo testimonianze per individuare gli autori dell'aggressione. Secondo quanto si è appreso, la vittima di solito trovava riparo per la notte all'interno della galleria.

Sul caso lavorano gli investigatori, nessuna pista è stata esclusa. Ad ora però pare non ci siano testimoni oculari né persone che abbiano sentito rumori o voci sospette. Sul posto è giunto anche il magistrato di turno della Procura per coordinare l'inchiesta.

(Unioneonline/v.f.)

