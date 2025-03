Scoperto e denunciato dai carabinieri a Rosignano Marittimo (Livorno) un uomo di 44 anni che non ha mai preso la patente di guida, ma che l'Arma ha trovato a guidare un'auto sotto effetto di più stupefacenti, cannabis e cocaina.

Il controllo è scattato in piazza Garibaldi a causa dello strano atteggiamento del quarantaquattrenne. Dalle verifiche sono emersi numerosi precedenti a suo carico, così lo hanno perquisito ed è spuntato un grammo di hashish nei vestiti.

Allora i carabinieri gli hanno praticato il pre-test salivare per la rilevazione dell'assunzione di stupefacenti che ha dato doppio esito positivo, a cocaina e cannabis.

Quando il quarantaquattrenne è stato invitato a fare approfondimenti in ospedale, si è opposto e così i carabinieri lo hanno denunciato per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e lo hanno segnalato alla prefettura come assuntore di droga.

I carabinieri hanno poi appurato che non era in grado di esibire la patente di guida perché non l'aveva mai conseguita e pertanto lo hanno denunciato anche per guida senza patente.

