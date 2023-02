«Sei brutta, grassa, e anche troppo nera». Sono alcune delle frasi che un uomo avrebbe rivolto alla moglie, costringendola a una dieta e all’uso di una crema sbiancante.

La vicenda che arriva da Ferentino (Frosinone) è approdata ieri in tribunale. La denuncia era partita da una donna originaria del Congo che all’epoca dei fatti aveva 25 anni e che per oltre 10 ha subìto violenze e angherie da parte del fidanzato, poi diventato marito, suo connazionale.

Stando alle accuse, il 50enne si era trasferito in Italia e aveva trovato lavoro come operaio. La compagna lo aveva raggiunto poco più tardi ed era cominciato un vero e proprio calvario fatto anche di minacce e ingiurie. Lui la accusava di essere «grassa e brutta», obbligandola a seguire una dieta ferrea, e di essere «troppo nera», imponendole l’uso di una crema sbiancante per il viso. E infine le violenze, con schiaffi, pugni e calci.

La coppia, che ha avuto anche una figlia, si è separata e infine era arrivata la denuncia della donna ai carabinieri.

La sentenza è attesa per il 20 marzo.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata