Proseguono le indagini sullo stupro di un’adolescente di 16 anni, avvenuto la notte del Capodanno 2021 in una villetta del quartiere Primavalle a Roma.

L’inchiesta, iniziata dopo la denuncia della vittima, vede indagati al momento 5 ragazzi e una ragazza, alcuni minorenni, con la Procura della Repubblica che ipotizza a vario titolo le accuse di violenza sessuale di gruppo e di cessione di sostanze stupefacenti. In occasione di quella che avrebbe dovuto essere una notte di festa sarebbero infatti girate parecchie sostanze stupefacenti, oltre a fiumi di alcol. I responsabili dello stupro, in particolare, sarebbero tre, tutti arrestati circa due settimane dopo i fatti.

Il Corriere della Sera ha anche diffuso alcune chat tra le amiche della 16enne, il giorno dopo la violenza. "L’hanno stuprata in 15, hanno appeso mutande, hanno fatto il panico. Uno la stava stuprando e l’ha menata. Sta male, non riesce nemmeno a camminare", scrive una delle sue compagne a un’altra in una delle conversazioni acquisite dagli investigatori.

Dalle chat, inoltre, emergerebbe anche come la violenza sia avvenuta nel disinteresse degli altri partecipanti alla festa, come del resto avrebbe anche confermato agli inquirenti la giovane vittima.

(Unioneonline/l.f.)

