Stop alle troppe verifiche nello stesso giorno e a compiti inseriti all'ultimo minuto dai docenti nel registro elettronico. Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara tende una mano agli studenti e si schiera con le famiglie cercando di disciplinare i carichi di studio a casa e in classe. Lo fa firmando una circolare inviata ai dirigenti scolastici in cui spiega come sia «importante che la programmazione delle verifiche da svolgere in classe, così come l'assegnazione di compiti a casa, siano accuratamente pianificate da ciascun insegnante, anche avendo cura di valutare quanto eventualmente già definito dagli altri docenti, nonché evitando che siano consegnati sul registro elettronico in serata per l'indomani».

Antonello Giannelli, presidente dell'Anp, l'Associazione nazionale presidi, esprime il pieno accordo: «È importante che l'impegno pomeridiano richiesto agli studenti sia costante e i compiti assegnati siano pensati in modo tale da consentire un equilibrio tra lo studio e altre attività fondamentali per la loro crescita, come lo sport, la socializzazione con gli amici e il tempo da trascorrere in famiglia». Anche l'Ugl sottolinea l'importanza della collaborazione scuola-famiglia.

Valditara nella circolare inoltre chiede che i compiti vengano scritti, oltre che sul registro elettronico, anche sul diario personale degli studenti per «consentire una crescente autonomia da parte degli alunni nella gestione dei propri impegni scolastici».

«Questa circolare ha lo scopo di rafforzare sempre di più la positiva collaborazione fra famiglia e scuola, una collaborazione che a me sta particolarmente a cuore», ha commentato Valditara sottolineando l'importanza «di una più equilibrata distribuzione delle verifiche durante la settimana, evitando che i carichi di lavoro per gli studenti siano troppo condensati e gravosi» anche per «assicurare una migliore organizzazione del tempo da dedicare allo svolgimento dei compiti pomeridiani, soprattutto in concomitanza con giornate festive».

«Bene ha fatto il ministro Valditara ad intervenire con questa circolare alle scuole: in questo modo si dimostra anche di voler rafforzare sempre di più l'alleanza scuola-famiglia, essenziale per innalzare la qualità della scuola stessa», ha osservato Paola Frassinetti, sottosegretario all'Istruzione e al merito.

