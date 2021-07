"Oltre al personale scolastico, serve anche l'obbligo di vaccino per gli studenti che possono farlo".

Lo ha detto Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, intervenendo nel dibattito sulla possibilità di tornare a scuola in presenza a partire da settembre.

"Bisogna però anche valutare tutte le possibilità riguardo alle alternative per i non vaccinati. Se questi ultimi dovessero essere una percentuale significativa, una delle alternative potrebbe essere la Dad, ma vorremmo capire come fare per evitare disparità di trattamento. In ogni caso si tratta di temi che affronteremo all'incontro con il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi", ha aggiunto Giannelli.

Le dichiarazioni del presidente dell'Associazione Nazionale Presidi fanno seguito alle parole del generale Francesco Paolo Figliuolo, che ha invitato i genitori degli studenti a far vaccinare i propri figli.

"Per il benessere del bambino è importante la scuola in presenza. Per far ciò bisogna portare a vaccinare gli insegnanti, il personale docente e non, ma anche i genitori devono portare i propri figli dai 12 anni in su a vaccinarsi. È importante perché così blocchiamo la pandemia", ha affermato il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19.

