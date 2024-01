Gesti e canti fascisti prima della partita da parte di alcuni tifosi laziali, scontri con la polizia da parte di ultras romanisti al termine dell'incontro. E poi il raid di un gruppo di tifosi della Lazio in un pub abitualmente frequentato dai supporter giallorossi con un cliente accoltellato.

La sfida fra Lazio e Roma di ieri sera ha riproposto gravi problemi di ordine pubblico, con episodi avvenuti tutti all'esterno dello stadio Olimpico.

Il primo grave episodio, che segue le polemiche per i saluti romani alla commemorazione per tre giovani del Fronte della gioventù uccisi ad Acca Larentia nel 1978, è accaduto a Ponte Milvio, dove un gruppo di tifosi biancocelesti si è dato appuntamento prima di andare allo stadio Olimpico: qui hanno fatto il saluto fascista intonando "Avanti ragazzi di Buda", canto ungherese degli anni '50 contro la dittatura sovietica che è annoverato tra le canzoni dell'estremismo di destra. "Nascosta tra i libri di scuola anch'io porterò una pistola", dice un verso della canzone. Dopo la partita vinta dalla Lazio, sono stati alcuni tifosi della Roma ad essere protagonisti di momenti di tensione: due gruppi di duecento persone ciascuno hanno tentato di raggiungere la zona di Ponte Milvio mentre era in corso il deflusso dallo stadio, per entrare in contatto con i tifosi laziali. Ci sono stati anche lanci di pietre e petardi contro le forze dell'ordine, che però sono riuscite ad impedire il contatto ed hanno risposto con alcune cariche, disperdendo gli assalitori.

Quindi il raid di un gruppo di tifosi della Lazio in un pub abitualmente frequentato dai supporter giallorossi. Armati di bastoni, hanno danneggiato gli arredi e accoltellato un cliente, intervenuto insieme al proprietario per bloccarli. L'uomo è stato ferito all'addome e ricoverato in terapia intensiva. Non sarebbe in pericolo di vita. L'episodio è avvenuto intorno alla mezzanotte in un locale di viale Angelico, poco distante dallo stadio.

Al momento dopo i disordini tre tifosi sono stati fermati dalla polizia e la loro posizione è al vaglio. Sono stati avviati gli accertamenti per risalire agli altri partecipanti agli scontri.

(Unioneonline/v.l.)

