Ricerche in corso da ieri sera dopo che una ragazza è scomparsa durante il viaggio di un traghetto partito da Genova e diretto a Palermo. La 20enne, che era insieme al fratello di 15 anni, sembra svanita nel nulla.

L’allarme è scattato nella notte, durante la traversata. Il fratello si è accorto dell’assenza della sorella, uscita dalla cabina, e dopo un’ora – non vedendola tornare – ha avvisato il personale di bordo che subito si è messo alla ricerca della ragazza, senza successo.

All’arrivo al porto siciliano sono saliti anche i cani molecolari e i Vigili del fuoco insieme alla Polizia di frontiera marittima per ispezionare il traghetto e sono stati controllati auto e mezzi che sbarcavano.

La 20enne potrebbe essersi nascosta, non è chiaro per quale motivo, oppure potrebbe essere caduta – accidentalmente o volontariamente – in mare nel corso del viaggio.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata