Ha rischiato di finire in tragedia uno scippo messo a segno a Torre Annunziata, in Campania.

Un uomo ha rubato la borsa a una donna in mezzo alla strada, ma è stato notato dai carabinieri che gli si sono messi alle calcagna.

Per evitare l’arresto, il ladro ha raggiunto il molo e si è gettato in mare, iniziando a nuotare, ma poi, dopo ben due ore in acqua, ormai completamente esausto, si è sentito male, iniziando ad annaspare.

A salvarlo dall’annegamento è stato il pronto intervento dei militari della Capitaneria di Porto, che lo hanno recuperato con una motovedetta.

Quindi l’uomo è stato riportato sulla banchina e da lì in ospedale per le cure del caso.

Quando si sarà rimesso, i carabinieri provvederanno a porlo in stato di arresto.

(Unioneonline/l.f.)

