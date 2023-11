Sciopero generale, oggi, in tutta Italia. Blocco del trasporto per quattro ore, mentre sono otto per scuola, università, poste e sanità.

Lo scontro fra i sindacati e il governo è ancora in corso: il segretario della Cgil, Maurizio Landini, ieri sera ha annunciato di aver avviato, con la Uil, iniziative per presentare ricorso contro la precettazione firmata dal ministro Matteo Salvini. La precettazione ha obbligato i sindacati a ridurre le ore di astensione dal lavoro nel settore dei trasporti – tram, treni, bus e traghetti – da 8 a 4 ore. Nessuna conseguenza invece per il settore aereo.

Numerose le manifestazioni programmate nelle piazze, anche a Cagliari: «Non ci fermeremo – ha sottolineato Landini – finché non avremo ottenuto di cambiare le politiche economiche e sociali». «Sosteniamo fortemente le ragioni dello sciopero e il diritto costituzionale, sacrosanto, allo sciopero», ha detto Elly Schlein, segretaria del Pd.

