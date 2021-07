Un autotrasportatore è rimasto gravemente ferito oggi a Ripalta Cremasca, in provincia di Crema, a seguito di un infortunio sul lavoro.

Il 44enne era in un’azienda agroalimentare quando, secondo una prima ricostruzione, è rimasto schiacciato tra due furgoni. Forse il freno a mano ha avuto un cedimento su uno dei due mezzi.

Scattati i soccorsi, sul posto sono arrivati un’ambulanza della Croce Rossa, un’automedica del 118, i Vigili del fuoco con due squadre e da Bergamo è decollato un elicottero.

Presenti, per quanto di competenza, i carabinieri del comando di Crema.

L’uomo è in coma farmacologico ma non sarebbe in pericolo di vita.

