Tragedia a Bonito, in provincia di Avellino, dove un 75enne ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato dal trattore che stava guidando in un terreno di sua proprietà.

L'anziano da ieri sera, dopo essersi diretto in contrada Girasole per effettuare lavori agricoli, non aveva fatto ritorno a casa. Quindi l’allarme dei familiari e le disperate ricerche.

L’uomo è stato trovato dai vigili del fuoco attorno alle tre del mattino, con i soccorritori del 118 che hanno solo potuto constatarne il decesso.

Indagini in corso dei carabinieri coordinate dalla Procura di Benevento.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata