Incidente mortale nel porto di Genova Prà.

Vittima un operaio di 52 anni: secondo una prima ricostruzione, era a terra e stava controllando i sigilli di un container quando si sarebbe trovato in mezzo a uno scontro frontale tra due ralle, speciali mezzi che spostano i contenitori. In particolare uno dei mezzi era fermo mentre l'altro era in marcia e, per cause ancora da chiarire, non si è fermato. Il 52enne è stato schiacciato ed è morto sul colpo.

L'uomo sul mezzo fermo è stato sbalzato ed è finito a terra: ha lesioni alla testa e alla schiena ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino.

Il pm di turno ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha fatto sequestrare l'area, i mezzi e il telefonino del conducente. Gli ispettori del nucleo Prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro della Asl3 stanno sentendo i testimoni per ricostruire con esattezza la dinamica della tragedia.

Il porto intanto rimarrà chiuso per lutto ed è stato proclamato uno sciopero di 24 ore.

