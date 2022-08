È finita in serata la brutta avventura di un uomo, probabilmente appartenente a una banda, che mentre scavava un tunnel per portare a termine un furto a Roma è rimasto incastrato a causa del crollo di una parte di asfalto.

Inizialmente scambiato per un operaio, i Vigili del fuoco hanno aperto un tunnel parallelo per salvarlo. Gli è stato somministrato anche dell’ossigeno, e in fine è stato liberato mentre altre persone venivano sentite dai carabinieri.

Da una prima ricostruzione, il gruppo era partito da un negozio sfitto dal quale ha avviato gli scavi. L’obiettivo forse era una banca, ce ne sono due a distanza di qualche centinaia di metri.

La banda, si ipotizza, poteva avere anche un piano che procedeva per step, ossia cominciare oggi per arrivare a compiere il furto il giorno di Ferragosto.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata