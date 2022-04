Uno scandalo che si è chiuso con un nulla di fatto. Nessun provvedimento disciplinare verrà preso nei confronti di Sabrina Quaresima, la preside del liceo Montale di Roma accusata di aver intrapreso una relazione sessuale con uno studente – maggiorenne – che frequenta la scuola.

L’ispettorato dell’ufficio scolastico regionale non ha rilevato violazioni al codice disciplinare dopo aver ascoltato per ore la versione di Quaresima che ha risposto alle contestazioni e che ora resterà al suo posto di lavoro.

La notizia è stata accolta dalla preside con “immensa gioia. È la fine di un'angoscia mai provata. Sono stata processata senza appello da un tribunale mediatico senza morale né scrupoli".

Lo studente, stando alle ricostruzioni, aveva raccontato ad alcuni compagni e ad altre persone di aver avuto un “flirt” con la dirigente e sui muri dell’istituto erano apparse anche delle scritte del tipo: “La laurea in pedagogia l'hai presa troppo seriamente”.

"Non so cosa sia passato nella mente di questo ragazzo – aveva detto Quaresima -, non so spiegarlo. Tra noi non c'è stata mai nessuna relazione sentimentale".

